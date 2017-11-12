Геращенко предложил ограничить полномочия Порошенко

Партия "Народный фронт" предложила осуществить на Украине конституционную реформу, которая ограничила бы полномочия президента страны, сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко.



"Народный фронт" предлагает президенту, нашим партнерам по коалиции и оппозиции сделать большую конституционную реформу, ограничив полномочия президента", — цитирует Геращенко телеканал "112 Украина". В качестве примера он привел модель, которую взяли на вооружение в Германии и Польше: президент является гарантом Конституции, но не может вмешиваться в процесс работы исполнительной власти.



По словам депутата, необходимость таких изменений вызвана тем, что на сегодняшний день возможности главы государства слишком велики: он назначает губернаторов, глав районных государственных администраций, двух министров, а также принимает участие в создании многих конституционных органов.



Столь широкие полномочия президента мешают развитию Украины, так как "создают конфликт между исполнительной властью и президентской вертикалью", пояснил Геращенко.

