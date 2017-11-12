В начале недели ожидается дождь и мокрый снег

В ближайшие сутки, 13 ноября, погоду на Украине будет определять влажный и теплый воздух атлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в западных и восточных, днем в западных и северных в северных областях ожидается дождь, ночью на западе местами с мокрым снегом; на остальной территории в понедельник - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, местами, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Закарпатье, на юге и востоке страны 4-9° тепла; днем в западных и северных областях 6-11°, в Черниговской и Сумской областях 1-6° тепла, на остальной территории 10-15°, на юге Одесской области до 18°.



В Киеве ночью без осадков, днем дождь, и порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 15,8 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью 13,4 градуса мороза в 1993 году.



Во вторник, 14 ноября западных, северных, днём и в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях местами небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5° тепла, на юге и востоке 4- 9°, днем в западных и северных областях 3-8° тепла, в центральных областях и на Закарпатье 9-14°, в южных и восточных областях 14-19°.



Прогноз погоды в Киеве на 14 ноября: местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 6-8°.

