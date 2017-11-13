Саакашвили пообещал вече под Радой до декабря

Саакашвили пообещал вече под Радой до декабря

Лидер партии Рух нових сил, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили анонсировал на 19 ноября проведение народного вече на площади Конституции в Киеве. Соответствующие заявление он сделал во время так называемого "Марша возмущенных" в воскресенье, 12 ноября, передает 112 Украина. По его словам, народные вече будут проходить возле здания Верховной Рады каждое воскресенье до 3 декабря.

А если до этого времени власть не выполнит требования протестующих под Радой, дальнейшим шагом будет начало процедуры народного импичмента президента и всей власти.

Напомним, ранее в центре Киева около 400 человек прошли маршем с требованием принять закон об импичменте и Антикоррупционном суде – так называемый Марш возмущенных.

Как сообщалось, 17 октября возле Верховной Рады собрались около четырех тысяч человек. Участники акции требовали, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и ввести пропорциональную избирательную систему по открытым спискам.