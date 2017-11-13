Саакашвили пообещал вече под Радой до декабря

Лидер партии Рух нових сил, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили анонсировал на 19 ноября проведение народного вече на площади Конституции в Киеве. Соответствующие заявление он сделал во время так называемого "Марша возмущенных" в воскресенье, 12 ноября, передает 112 Украина. По его словам, народные вече будут проходить возле здания Верховной Рады каждое воскресенье до 3 декабря.

А если до этого времени власть не выполнит требования протестующих под Радой, дальнейшим шагом будет начало процедуры народного импичмента президента и всей власти.



Напомним, ранее в центре Киева около 400 человек прошли маршем с требованием принять закон об импичменте и Антикоррупционном суде – так называемый Марш возмущенных.



Как сообщалось, 17 октября возле Верховной Рады собрались около четырех тысяч человек. Участники акции требовали, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и ввести пропорциональную избирательную систему по открытым спискам.

