Вятрович предложил изменения в календаре украинских праздников

Украинский институт национальной памяти предлагает внести изменения в календарь украинских праздников. Об этом в комментарии Главреду сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, предлагается перенести выходной с 9 на 8 мая. Также планируется переформатировать 8 марта с Международного женского дня в День борьбы за права женщин, этот день предлагается лишить статуса выходного дня.

По информации Вятровича, также предлагается изменить статус 1 мая – переименовать его с "Международного дня солидарности трудящихся" в "Праздник труда". В то же время Вятрович отметил, что день останется выходным.



"Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры", – отметил Вятрович.



Он добавил, что если этого сделать не удастся, то при поддержке народных депутатов, документ будет подаваться как депутатский законопроект.



"Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это - продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором ", - добавил Вятрович.



Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны Украины решили перенести дату празднования дня ВДВ со 2 августа на 21 ноября.

