Россия не повлияла на исход американских выборов, заявил глава Минфина США

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что "вмешательство" России никак не повлияло на исход американских выборов. По его словам, он видел информацию разведсообществ по этому вопросу.



"Я не буду комментировать любую конфиденциальную информацию, которую я видел. Но позвольте мне ясно выразиться, никто не считает, что это повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия (на выборы). Поэтому я думаю, что американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности", — сказал Мнучин в интервью телеканалу CBS.



По его словам, президент США Дональд Трамп доверяет информации разведсообществ.



Трамп в субботу сообщил, что Путин во время краткой встречи на полях АТЭС вновь заверил его в невмешательстве России в американские выборы. По словам главы США, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.



Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

