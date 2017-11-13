Гройсман: вопрос экстрадиции Саакашвили будет решаться в соответствии с законами Украины

Вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию будет решаться с соответствии с законами Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью тбилисской телекомпании Imedi.



"Насколько я знаю, ранее Грузия обратилась к Украине с просьбой об экстрадиции Михаила Саакашвили. Я сейчас не могу говорить о том, какое именно решение будет принято Украиной, но могу сказать, что этот вопрос будет решаться в соответствии с законами Украины", - сообщил он.



В конце октября министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что "документация, которая ранее была направлена грузинской стороной на Украину создает прочную основу для удовлетворительного решения по вопросу экстрадиции Саакашвили в случае желания украинской стороны". Тогда же заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе заявил, что для экстрадиции Саакашвили "существуют достаточные основания, которые ранее предоставила Украине грузинская сторона". Замгенпрокурора тогда напомнил, что в предыдущие годы Грузия дважды получила отказ в экстрадиции Саакашвили, но тогда мотивом отказа было его украинское гражданство.



В конце октября министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что возглавляемое им министерство ожидает до конца ноября получить от органов прокуратуры Украины результаты проверки на предмет возможной экстрадиции Саакашвили по запросу Тбилиси.



Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, после чего проживал в США и на Украине. В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в совершении ряд противоправных действий, в частности, в расправе над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала Imedi и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.



В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, где он занял пост главы Одесской области. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, за несколько дней до этого Саакашвили лишился и своего поста.

