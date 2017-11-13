НБУ опозорился с «Приватом»-3. Развязка близка?
Народ не зря скупает доллары. Мы предупреждали летом, что «НБУ опозорился с «Приватом». Грядет «инфляционный шухер». Так называлась статья. А вот и продолжение. Вынырнул совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов и сообщил, что является гражданином Великобритании. И в этом статусе требует от нашей власти компенсации за «незаконную экспроприацию» его доли в «Привате». Нацбанк «срыгнул ответку», мол, ничего не знаем. Но тут в Лондонский арбитраж «зашел» новый иск. Кстати, никто не видел Гонтареву? Куда она спряталась?
Итак, все по порядку. Как говорится в отчетных данных Национального банка Украины, в октябре впервые за три года зафиксирован факт превышения покупки валюты над продажей. В частности, население страны за месяц продало почти $710,6 млн., а купило на $2,4 млн. больше – $712 млн. Мелочь, но тенденция. Особенно учитывая, что у большей части народа свободных денег нет вообще. И еще в сентябре ситуация была кардинально другой: население продало валюты на $41 млн. больше, чем купило.
На первый взгляд, видимых предпосылок для паники нет. Восьмого ноября в системе электронных торгов OpenMarket состоялся успешный аукцион по продаже активов "Приватбанка", на котором были проданы (внимание!) два парковочных места в ЖК "DUET" (город Днепр) по 740 тыс. грн. Одновременно сообщалось, что на сегодняшний день в системе выставлено 56 объектов в Киеве и Днепре (квартиры, офисы, парковочные места). И торги по этому имуществу состоятся в конце месяца.
Знаете, я все жду, когда НБУ начнет продавать то, что он называет “непрофильным имуществом “Приватбанка”, в частности, горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1", самолеты авиакомпании МАУ и т.д. Просто хочу посмотреть, как им это удастся. Потому что продать два парковочных места в Днепре это, согласитесь, несолидно. Даже на мелкую победу не тянет.
Тем временем бывшие владельцы “Приватбанка”, как мы и предсказывали, пошли в осеннее наступление. Экс-совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов, до национализации владевший 33,25% акций и, как все знают, реально управлявший банком, вдруг потребовал от правительства Украины возврата потерянных из-за национализации средств. Называя действо, которое по версии НБУ было “национализацией” тревожным для власти словосочетанием "незаконная экспроприация".
Отмахнуться от претензий олигарха мешает тот факт, что он, как выяснилось (сюрпрайз для Нацбанка и всех вместе взятых правоохранительных органов страны, – автор), уже давно является подданным Великобритании. И это позволяет ему затаскать Нацбанк и Кабмин по международным судам в статусе “обиженного иностранного инвестора”.
Правда, 1 грн. – это несколько заниженная цена. Примерно на 150 млрд. грн. Потому что сразу после национализации Нацбанк и Кабмин начали закачивать казенное бабло в уже государственный “Приват”. Сначала загнали туда 116,8 млрд. грн. Этого оказалось мало, и 23 июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать “Приватбанк” еще на 38,5 млрд. грн. Подозреваю, что это тоже не финиш
На серьезность намерений Боголюбова указывает упоминание им двустороннего инвестиционного договора между Лондоном и Киевом о защите иностранных инвесторов в Украине от 1993 года. Почему-то мне кажется, что надежно спрятавшаяся от общественности Валерия Гонтарева и весь юридический департамент НБУ, так коряво оформивший национализацию “Привата”, начисто забыли про этот “архаичный” документ.
Или “забыли” специально. По сговору сами понимаете с кем. Знаете, если бы я был Гонтаревой и Гройсманом в одном лице, я бы так и поступил. Понимая, с каким противником предстоит иметь дело. Этот тот сорт врага, с которым лучше разыграть “договорной матч”, чем идти на принцип.
Подозрение в “договорной игре” у меня зародилось еще под католическое Рождество прошлого года. Напомню, что государство национализировало “Приватбанк” 18 декабря 2016-го, когда Кабмин принял соответствующее решение, а 21 декабря банк полностью перешел под контроль государства за 1 грн.
Правда, 1 грн. – это несколько заниженная цена. Примерно на 150 млрд. грн. Потому что сразу после национализации Нацбанк и Кабмин начали закачивать казенное бабло в уже государственный “Приват”. Сначала загнали туда 116,8 млрд. грн. Этого оказалось мало, и 23 июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать “Приватбанк” еще на 38,5 млрд. грн. Подозреваю, что это тоже не финиш.
При этом, как мы писали в своих статьях, было совершенно четко ясно, что вернуть в бюджет лихо вкачанные в “Приватбанк” 5% ВВП будет крайне проблематично. Поэтому национализация должна была быть “стерильной” во всех смыслах этого слова, особенно в юридическом.
На деле же оказалось, что высокооплачиваемые спецы из НБУ, которые недавно назначили себе зарплаты по 300 тыс. грн., были весьма небрежны в составление юридических бумаг.
Поскольку мы подробно описывали детали в статье “НБУ опозорился с “Приватом”-2. Битва началась...”, приуроченной к подаче 200-го иска к НБУ сотоварищи, позволю себе сеанс фрагментарного самоцитирования.
Итак, ошибка №1 – ключевое постановление Кабмина о том, что Минфин покупает все акции “Приватбанка” за одну гривну, было выпущено еще ДО того, как, согласно действующему законодательству, Фонд гарантирования вкладов физлиц провел перевод обязательств “Привата” в уставный капитал – в ночь (!) с 20 на 21 декабря.
Ошибка №2 также связана со спешкой. Благодаря тому, что бывший директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Завадецкий поссорился с зампредом НБУ Екатериной Рожковой и с большим скандалом уволился из банка, СМИ узнали, что ключевое в данном деле решение – о признании “Приватбанка” неплатежеспособным (без чего национализация не могла состояться) принималось на основании результатов диагностики, которая не была завершена в соответствии с требованиями законодательства.
И после этого убедите меня, что ни одна персона в Нацбанке не вступала в сговор с собственниками “Приватбанка”. Ни одна! Все просто оказались высокооплачиваемыми кретинами. И должны пожизненно носить соответствующую татуировку на лбу. Потому что 5% ВВП в полунищей воюющей стране на дороге не валяются. И печатный станок Нацбанка скоро задымиться от перегрева
Наконец, стратегическая ошибка №3: между властью и собственниками “Приватбанка” не было подписано никакого соглашения о передаче активов в государственную собственность. Национализация осуществлялась на основе письма мажоритарных акционеров (мелкие акционеры его не подписывали и, естественно, тут же подали в суд, – автор) к Кабмину, что они якобы не против. На некоторых форумах пишут, что “Беня послал Гросе открытку, которую к делу не пришьешь”.
И вот теперь выяснилось, что совладелец “Приватбанка” г-н Боголюбов является подданным Великобритании (а также гражданином Украины, Израиля и Кипра), в связи с чем на него распространяется определение "инвестора", согласно законодательству Соединенного Королевства. Боголюбов считает, что его доля в “Приватбанке”, личные средства на счетах, а также другие залоговые активы являются защищенными инвестициями в рамках двустороннего договора между Соединенным Королевством и Украиной, направленным на защиту иностранных инвесторов в Украине от 1993 года (BIT). В случае невыполнения его требований он готов обратиться в независимый третейский суд, который будет рассматривать дело по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ (основной юридический орган системы Организации Объединенных Наций в области права международной торговли).
Соответствующее письмо Боголюбов направил правительству Украины. В этом письме в порядке реституции он требует:
- аннулирования различных декретов и резолюций (документов), с помощью которых государство осуществило национализацию “Приватбанка”;
- возврата долей в “Приватбанке” всем бывшим акционерам банка;
- отмены процедуры bail-in.
В качестве альтернативы Боголюбов предлагает:
- компенсировать ему убытки по большей стоимости его акций на момент национализации либо стоимости акций на момент решения арбитража;
- вернуть его личные средства, хранящиеся на счетах “Приватбанка”, которые были конвертированы в капитал, плюс проценты;
- возместить моральный ущерб.
Все эти, как сказали бы в НБУ (если бы могли такое говорить), “наглые требования” стали возможны ввиду юридически “грязного” оформления процесса национализации.
И после этого убедите меня, что ни одна персона в Нацбанке не вступала в сговор с собственниками “Приватбанка”. Ни одна! Все просто оказались высокооплачиваемыми кретинами. И должны пожизненно носить соответствующую татуировку на лбу. Потому что 5% ВВП в полунищей воюющей стране на дороге не валяются. И печатный станок Нацбанка скоро задымиться от перегрева.
Так что, уважаемые сограждане, скупающие доллары, вы все делаете правильно. Не останавливайтесь. Просто следите за курсом, с которым играется НБУ. Доллары вам пригодятся. Ибо апофеоз этой истории еще впереди.
P.S. Как сообщает Finbalance, новый доверитель держателей еврооблигаций “Приватбанка” – компания Madison Pacific Trust Limited – 10 ноября обратился с иском в Лондонский арбитражный суд в связи с принудительной конвертацией в акции “Приватбанка” его обязательств, в т.ч. по евробондам, которые должны быть погашены в феврале 2018-го (объем соответствующего выпуска ценных бумаг составлял $175 млн.). Если не ошибаюсь, что уже 201-й иск по делу “Привата”...