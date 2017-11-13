НБУ опозорился с «Приватом»-3. Развязка близка?

Народ не зря скупает доллары. Мы предупреждали летом, что «НБУ опозорился с «Приватом». Грядет «инфляционный шухер». Так называлась статья. А вот и продолжение. Вынырнул совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов и сообщил, что является гражданином Великобритании. И в этом статусе требует от нашей власти компенсации за «незаконную экспроприацию» его доли в «Привате». Нацбанк «срыгнул ответку», мол, ничего не знаем. Но тут в Лондонский арбитраж «зашел» новый иск. Кстати, никто не видел Гонтареву? Куда она спряталась?



Итак, все по порядку. Как говорится в отчетных данных Национального банка Украины, в октябре впервые за три года зафиксирован факт превышения покупки валюты над продажей. В частности, население страны за месяц продало почти $710,6 млн., а купило на $2,4 млн. больше – $712 млн. Мелочь, но тенденция. Особенно учитывая, что у большей части народа свободных денег нет вообще. И еще в сентябре ситуация была кардинально другой: население продало валюты на $41 млн. больше, чем купило.



На первый взгляд, видимых предпосылок для паники нет. Восьмого ноября в системе электронных торгов OpenMarket состоялся успешный аукцион по продаже активов "Приватбанка", на котором были проданы (внимание!) два парковочных места в ЖК "DUET" (город Днепр) по 740 тыс. грн. Одновременно сообщалось, что на сегодняшний день в системе выставлено 56 объектов в Киеве и Днепре (квартиры, офисы, парковочные места). И торги по этому имуществу состоятся в конце месяца.



Знаете, я все жду, когда НБУ начнет продавать то, что он называет “непрофильным имуществом “Приватбанка”, в частности, горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1", самолеты авиакомпании МАУ и т.д. Просто хочу посмотреть, как им это удастся. Потому что продать два парковочных места в Днепре это, согласитесь, несолидно. Даже на мелкую победу не тянет.



Тем временем бывшие владельцы “Приватбанка”, как мы и предсказывали, пошли в осеннее наступление. Экс-совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов, до национализации владевший 33,25% акций и, как все знают, реально управлявший банком, вдруг потребовал от правительства Украины возврата потерянных из-за национализации средств. Называя действо, которое по версии НБУ было “национализацией” тревожным для власти словосочетанием "незаконная экспроприация".



Отмахнуться от претензий олигарха мешает тот факт, что он, как выяснилось (сюрпрайз для Нацбанка и всех вместе взятых правоохранительных органов страны, – автор), уже давно является подданным Великобритании. И это позволяет ему затаскать Нацбанк и Кабмин по международным судам в статусе “обиженного иностранного инвестора”.



Правда, 1 грн. – это несколько заниженная цена. Примерно на 150 млрд. грн. Потому что сразу после национализации Нацбанк и Кабмин начали закачивать казенное бабло в уже государственный “Приват”. Сначала загнали туда 116,8 млрд. грн. Этого оказалось мало, и 23 июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать “Приватбанк” еще на 38,5 млрд. грн. Подозреваю, что это тоже не финиш

И после этого убедите меня, что ни одна персона в Нацбанке не вступала в сговор с собственниками “Приватбанка”. Ни одна! Все просто оказались высокооплачиваемыми кретинами. И должны пожизненно носить соответствующую татуировку на лбу. Потому что 5% ВВП в полунищей воюющей стране на дороге не валяются. И печатный станок Нацбанка скоро задымиться от перегрева