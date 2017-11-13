Кто полагается на США, не похож на того, кто полагается на Россию

Когда я решил написать эту статью, у меня в голове уже была идея, как ее назвать, и несмотря на события в начале этой недели, а именно появившиеся сообщения об отставке или снятии с должности председателя ливанского правительства Саада Харири, я не изменил своих планов, тем более, что ливанцы не обладают достаточной информацией, чтобы проанализировать это событие.

Общество единодушно молчит по поводу того, что Харири был вынужден объявить о своей отставке, используя саудовские власти. Так, бывший премьер-министр не был в Бейруте, а поспешно уехал в Эр-Рияд, но, несмотря на важность этого вопроса, я не буду больше затрагивать эту тему в силу ее неоднозначности.



Вернёмся к нашей главной теме. Так, ось сопротивления, ключевыми элементами которой являются сирийская арабская армия, ливанские силы исламского сопротивления («Хезболла» — прим. ред.), Иран и Россия, добились больших успехов в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом в лице «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ — прим. ред.). При финансовой поддержке государств Персидского залива, моральной поддержке со стороны западных стран и геополитической поддержке Турции второй альянс начал испускать дух: начались конфликты между его членами, хотя ещё не настало время для раскрытия их скандальных секретов и поливания друг друга грязью.



Два последних года продемонстрировали масштаб заговора (да, заговора) против Сирии: против государства, народа и режима. Стало известно о планах по разделению Сирии после того, как были пролиты реки крови, и сирийцы были изгнаны из своих домов, с мест работы и учебы.



Ось сопротивления, ось суверенитета и освобождения одержала победу над осью нового колониализма и проектом «нового Ближнего Востока», многим пожертвовав, проявив терпение и стойкость перед лицом средств массовой информации, пропаганды и психологической войны, а также оружия, направленного против Сирии. Ось сопротивления одержала победу, потому что боролась, сражалась за очевидные вещи, а именно противостояла вражеским планам, агрессии и разрушению в целях сохранения сирийской родины, где проживают люди разных национальностей и конфессий, защиты национального государства, которое стало костью поперёк горла колониализма и империализма. Что касается сирийской армии, то она представляет опасность для еврейского государства, по общему признанию его лидеров.



Вполне естественно, что враги Сирии во главе с так называемой оппозицией, которые утверждали, что возглавляют «революцию» против сирийского режима, а также их союзники из ОАЭ и монархий Персидского залива, тонущие из-за коррупции, низкого уровня развития и сектантства, крайне враждебно относятся к прогрессу арабского мира, его независимости и арабскому национализму, который мешал их амбициям, особенно во времена лидерства Гамаля Абдель Насера. Наряду с этими странами стоят также Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и другие крупные европейские государства.



Всей этой коалиции не было стыдно нанимать убийц, наркоманов, бывших заключенных и бандитов, чтобы сделать их боевиками террористических группировок. Эти люди, которые не умеют ничего, кроме как убивать за деньги, называют себя революционерами. Что может быть хуже их действий, которые недопустимы для настоящей революции? Однако поскольку у Соединённых Штатов нет бога, которому бы они поклонялись, им не стыдно обманывать своих союзников.



Таким образом, победила ось сопротивления, поддерживаемая Россией, которая в последнее время доказала, что является самой сильной страной в мире, так как смогла обуздать авантюризм американской администрации, будь то при Обама или Трампе, и положила конец господству Америки на Ближнем Востоке. В настоящее время Россия контролирует многие направления, и другие страны не могут действовать без ее разрешения. Это произошло после того, как в самом начале конфликта Москва заняла твёрдую и четкую позицию, поддержав сирийское государство. Политика России привела в бешенство врагов Сирии, арабов и освободительного движения во главе с Соединенными Штатами и Израилем, а также сторонников такфиризма, и это вполне естественно. Однако тот факт, что четкая позиция России по Сирии основывается на национальном подходе, вызывает удивление — как и то, что вышеупомянутые страны враждебно относятся к России и сравнивают ее с колониальной Америкой. И тот, кто говорит вам, что Россия делает то, что делает в Сирии, руководствуясь своими интересами, в этой абсурдной ситуации заимствует слова нашего палестинского писателя-сатирика Эмиля Хабиби: «О, шейх, нет!»



Да, Россия исходит из своих интересов и каждая страна в мире действует в соответствии со своими интересами, особенно в настоящее время, когда отсутствуют какие-либо принципы и убеждения. И что в этом странного? Интересы России совпадают с необходимостью защиты Сирии. Решительно выступать на стороне своих союзников — в тысячу раз лучше, чем иметь общие интересы с США, террористическими группировками и странами, борющимися за богатства Сирии или враждебно относящимся к арабскому национализму. К тому же, мы уже видели, как Америка предавала своих последователей, в то время как Россия доказала свою преданность союзникам, осталась на их стороне и решительно продолжает защищать их. Поэтому тот, кто полагается на Россию, может быть уверен в своём будущем.



Источник: Ar Rai Al Youm, Великобритания



