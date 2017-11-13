Путин мог запугать Трампа - экс-глава ЦРУ
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп может быть "по какой-то причине запуган" российским лидером Владимиром Путиным, передает CNN.
"Я думаю, что Трамп по какой-то причине запуган Путиным, опасаясь, что он может сделать, или что может получиться в результате этих расследований... Это либо наивность, либо невежество, либо страх, в смысле то, что Трамп делает по отношению к россиянам", − отметил он.
Бреннан также считает, что очевидный успех Путина у американского лидера объясняется использованием лести.
При этом бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что преуменьшение Трампом угрозы вмешательства России в прошлогодние выборы опасно для национальной безопасности Штатов и иностранные лидеры могут им манипулировать.
"Я действительно думаю, что и китайцы, и русские уверены, что могут играть им", − подчеркнул Клэппер.
Таким образом бывшие разведчики прокомментировали заявление Трампа о том, что Путин убеждал его в невмешательстве РФ в американские выборы.
Напомним, президенты США и России кратко пообщались в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме. Трамп заявил журналистам, что в беседе с Путиным он вновь поднял тему российского вмешательства на выборах и что тот вновь отрицал любую свою причастность.
"Я правда верю, что, когда он мне говорит об этом, он действительно так считает, – заявил американский лидер.
Ранее глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что вмешательство России никак не повлияло на исход американских выборов.