Камера GoPro уцелела после "купания" в лаве

Житель Гавайских островов по имени Эрик Шторм рассказал о своей экшн-камере GoPro, которая уцелела после "купания" в лаве на склоне вулкана.



Как пишет TJ, Шторм работает гидом и водит экскурсии на вулкан Килауэа. Около 16 месяцев назад во время очередной экскурсии он положил свою камеру GoPro в небольшую трещину, чтобы заснять приближение потока лавы, но затем отвлекся, чтобы рассказать группе какую-то историю.



"Я рассказывал историю, когда жидкая лава залила мою GoPro (с чехлом) и камера загорелась. Я использовал геологический молоток, чтобы извлечь камеру, и думал, что она сломалась", – рассказал Шторм.



Когда гид освободил камеру от лавы, то заметил, что на ней мигает индикатор Wi-Fi. Затем он извлек из нее карту памяти и убедился, что камера записала "купание" в лаве и продолжала работать. По всей видимости, от гибели ее спас защитный чехол.



Видео, снятое камерой Шторма в тот день, было опубликовано на YouTube 7 ноября.





