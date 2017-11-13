Религиозность не связана с интуицией и рациональным мышлением

По словам исследователей из университетов Ковентри и Оксфорда, люди не рождаются верующими, а становятся из-за социокультурных факторов, таких как воспитание и образование. В новом исследовании приняли участие люди, совершавшие паломничество по Пути Святого Иакова, передает The Daily Mail.



Участники ответили на вопросы о паломничестве и о своих религиозных убеждениях. Также добровольцы выполнили задание на интуитивное мышление. Кроме того, потом участники решали математические головоломки, а ученые в это время активировали у них электрическим током область мозга, связанную с тормозным контролем. Предыдущие исследования показали, что атеисты используют эту зону мозга для подавления веры в сверхъестественное.



Исследователи обнаружили: связи между интуитивным мышлением и верой в сверхъестественное не было. Кроме того, повышение уровня тормозного контроля не влияло на убеждения участников. Специалисты пришли к выводу, что вера в Бога не является врожденной.

