В Белграде состоится встреча Волкера и Суркова по Донбассу

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер проведут в понедельник в Белграде переговоры, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе. Переговоры традиционно проходят за закрытыми дверями, а место их проведения не раскрывается. Ожидается, что в сербской столице переговорщики пробудут в течение всего дня.

Ранее состоялись две встречи Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

