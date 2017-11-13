Курс биткоина обвалился почти на 30%

Курс популярной криптовалюты биткоин резко упал после достижения исторического максимума 8 ноября, пишет Bloomberg.



По данным агентства, за минувшие выходные курс биткоина снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%.



Утром в понедельник курс биткоина составлял $5605, а 8 ноября, на максимуме, он стоил $7882.



Агентство поясняет, что это может быть связано с переключением инвесторов на альтернативную криптовалюту – биткоин-кэш, которая отделилась от биткоина в августе. По состоянию на пятницу она установила новый рекорд – $2478, поднявшись в стоимости на 40%. Но в понедельник ее курс снизился почти в два раза – до $1325.

