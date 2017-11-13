Британские спецслужбы заподозрили «Антивирус Касперского» в слежке за пользователями

Британские спецслужбы подозревают, что антивирус «Лаборатории Касперского», который, в числе прочего, предлагалось бесплатно установить клиентам банка Barclays, может использоваться для сбора информации пользователей в интересах российских спецслужб. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.



По данным собеседников издания, Центр правительственной связи (GCHQ), занимающийся обеспечением информационной безопасности госструктур, предупредил о возможной опасности антивируса «Лаборатории Касперского» еще несколько месяцев назад.



Особую обеспокоенность, отмечает FT, вызывает тот факт, что антивирус «Лаборатории Касперского» в течение нескольких лет предлагался для бесплатного скачивания клиентам банка Barclays. Предполагается, что такое ПО установили более двух миллионов человек, пользующихся услугами этого банка.



Издание отмечает, что нет никаких данных о том, что какая-либо информация клиентов банка, установивших этот антивирус, могла быть скомпрометирована.



Представители Barclays сообщили FT, что рассматривают возможность отказа от дальнейшего сотрудничества с «Лабораторией Касперского», подчеркнув, что такое решение продиктовано коммерческими интересами и никак не связано с подозрениями GCHQ.



В банке сообщили, что не получали никаких предупреждений от GCHQ или Национального центра кибербезопасности (подразделение GCHQ — прим. «Медуза»), касающихся антивируса «Лаборатории Касперского».



В свою очередь представители Национального центра кибербезопасности сообщили, что не рекомендовали Barclays отказаться от антивируса «Лаборатории Касперского». Подобные рекомендации, заявили они, не относятся к компетенции этой организации.



В июле власти США ввели ограничения на закупку госструктурами продукции «Лаборатории Касперского», сославшись на требования безопасности. В октябре американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что через антивирус «Лаборатории Касперского» были скопированы секретные документы с компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ).



Основатель компании Евгений Касперский признал, что секретные документы были скачаны с компьютера сотрудника АНБ, использовавшего антивирус «Лаборатории Касперского», но подчеркнул, что речь шла о случайном совпадении ряда факторов.



В ноябре проект Wikileaks сообщил, что поддельные сертификаты «Лаборатории Касперского» могло использовать вредоносное программное обеспечение Hive, разработанное ЦРУ.

