Польша не назовет имена украинцев, которым запретили въезд в страну
Польша не обнародует список лиц, которым был запрещен въезд в страну, поскольку список короткий, а запрет не противоречит правилам Шенгена. Об этом пишет Dzienik Gazeta Prawna .
"Мы не сообщаем ни о том, кто и сколько человек, ни о том, какой сферы это касается", - отметил глава МИД Витольд Ващиковский.
По его словам, запрет будет касаться лиц, пропагандирующих антиевропейские ценности.
Министр отметил, что список невъездных украинцев короткий, что говорит о сдержанности польской стороны и нежелании дальнейшей эскалации".
Ранее Ващиковский сообщал, что Польша внедрит "черные списки" украинцев, которые "носят мундиры СС Галичина", или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине.
Источник: Strana.ua
13:28