Польша не назовет имена украинцев, которым запретили въезд в страну

Польша не обнародует список лиц, которым был запрещен въезд в страну, поскольку список короткий, а запрет не противоречит правилам Шенгена. Об этом пишет Dzienik Gazeta Prawna .



"Мы не сообщаем ни о том, кто и сколько человек, ни о том, какой сферы это касается", - отметил глава МИД Витольд Ващиковский.



По его словам, запрет будет касаться лиц, пропагандирующих антиевропейские ценности.



Министр отметил, что список невъездных украинцев короткий, что говорит о сдержанности польской стороны и нежелании дальнейшей эскалации".



Ранее Ващиковский сообщал, что Польша внедрит "черные списки" украинцев, которые "носят мундиры СС Галичина", или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине.

