Сытник обвиняет власти в попытке остановить расследование резонансных дел

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что власти не удастся остановить работу НАБУ по расследованию громких антикоррупционных дел.



"На сегодняшний день нужно быть наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы расследуем, власть просто так не оставит и не простит. Начиная с (экс-нардепа от фракции "Народный фронт" Николая – ИФ) Мартыненко, (отстраненного от исполнения озяаонностей главы ГФС Романа – ИФ) Насирова и заканчивая последними расследованиями в отношении заместителя министра обороны и рюкзаков МВД", - сказал он журналистам в понедельник, после посещения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).



В НАПК А.Сытник был приглашен для вручения протокола о якобы совершения им административного правонарушения, заключающееся в том, что он не предоставил некие документы по требованию НАПК.



Директор Бюро рассказал, что речь идет о том, что он якобы использовал юридические возможности НАБУ в своих личных интересах. Он указал, что когда НАБУ или его директор становятся стороной какого-то спора, тогда их интересы представляет, на основании доверенности руководителя НАБУ, представитель юридического управления Бюро.



"Почему сделан вывод, что я использовал это в каких-то личных интересах, мне не известно. Это было представление не моих личных интересов, а интересов директора НАБУ", - подчеркнул А.Сытник.



Он указал, что сейчас ведется ряд расследований, в том числе и в отношении главы НАПК Натальи Корчак, но, по его мнению, данный вызов его в НАПК не является личной инициативой руководителя агентства.



"Мы ждали такой реакции, ждали, что будет максимальная медийная атака, с использованием всех подконтрольных ресурсов, таких как НАПК. Поэтому я не буду исключать дальнейшее использование административных ресурсов, подозрений, арестов, в том числе лично меня", - заявил директор НАБУ.



"Но я хочу обратиться к тем людям, которые все это организовывают: ребята, можете давить сколько угодно – вы нас не сломаете!", - отметил А.Сытник.

