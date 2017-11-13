Под Киевом охотник застрелил человека

Под Киевом 41-летний местный житель во время охоты застрелил другого охотника, приняв его за зверя. Инцидент произошел в выходные на кукурузном поле в с.Красиловка Броварского района, сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.



Отмечается, что трагедия случилась 11 ноября около 11.00. О происшедшем мужчина сразу же сообщил в полицию. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело пострадавшего, диагностировал смертельное огнестрельное ранение спины.



Мужчина пояснил правоохранителям, что перепутал человека со зверем.



"У охотника изъято зарегистрированное охотничье ружье. Сейчас назначен ряд экспертиз. Продолжается комплекс следственных действий. Подозреваемый задержан", - сообщили в полиции.

