На АЗС выросли цены на топливо

За минувшие выходные ряд крупнейших сетей АЗС подняли розничные цены на бензин и дизтопливо на 10-60 коп. за литр. Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко, передает УНИАН.



По информации UPECO, в сети ОККО вся топливная линейка подорожала на 50 коп. за литр до 28,49 грн (бензин марки А-92), 29,49 грн (А-95), 30,49 грн (А-95 Премиум), 26,99 грн (дизтопливо) и 27,99 грн (дизтопливо Премиум).



Также отмечается, что на АЗС SOCAR топливо подорожало на 30 коп. за литр до 28,29 грн (бензин марки А-92), 29,29 грн (А-95), 30,29 грн (А-95 Премиум), 26,79 грн (дизтопливо) и 27,79 грн (дизтопливо Премиум).



Как отмечается, на станциях компаний AMIC и Parallel стоимость топлива выросла на 50 коп. до 27,99 грн (бензин марки А-92), 28,99 грн (А-95) и 26,49 грн (дизтопливо). По словам Сиренко, в сетях заправок Glusco, ТНК, Золотой Гепард бензин подорожал на 60 коп. за литр, а дизельное топливо – на 40 коп. за литр.



"Стоимость топлива на АЗС, которыми управляет компания Глуско Украина, выросла до: А-92 – 26,65 грн за литр, А-95 – 27,85 грн за литр, А-95 Премиум – 28,85 грн за литр, дизтопливо – 25,75 грн за литр и дизтопливо Премиум – 26,25 грн за литр", - сообщил аналитик.

