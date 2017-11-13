Импорт подержанных автомобилей в Украину увеличился в 6 раз

Государственная фискальная служба констатирует увеличение объема таможенного оформления подержанных автомобилей в 6 раз до 56 тыс. единиц в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передают Українські Новини.



За 10 месяцев 2017 года на таможенную территорию Украины было импортировано 123 тыс. автомобилей и уплачено в бюджет 17,4 млрд гривен таможенных платежей.



Из них 56 тыс. - бывших в употреблении транспортных средств, по импорту которых оплачено 4,3 млрд гривен таможенных платежей.



За январь-октябрь 2017 объемы таможенного оформления подержанных авто выросли в 6 раз.



Если раньше в среднем за месяц ввозилось около 1 тыс. подержанных автомобилей, то в текущем году - почти 6 тыс. авто ежемесячно, а в октябре ввезено более 7 тыс. таких автомобилей.



Такому росту способствовало внесение изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств, которыми снижены ставки акцизного налога на бывшие в употреблении легковые автомобили в 10-20 раз.



Указанная норма действует с 1 августа 2016 (время вступления в силу закона "О внесении изменений в подраздел 5 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств") до 31 декабря 2018 года.



Воспользоваться возможностью ввоза транспортных средств по сниженным ставкам акцизного налога могут как физические, так и юридические лица.

