Церковь Англии разрешила мальчикам надевать в школу балетные пачки и обувь на высоких каблуках

Церковь Англии выпустила для 4700 своих школ в Великобритании новые рекомендации, в которых призывает не вешать ярлыки на детей, чье поведение не соответствует гендерным стереотипам.



Церковь советует учителям и руководству школ отказаться от гомофобии, бифобии и трансфобии, поясняя, что в детском саду и начальной школе дети должны иметь возможность «примерить много плащей идентичности» и понять, кем они могут быть, «без осуждения и насмешки».



Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава Церкви Англии, заявил, что травля на почве гомофобии, бифобии и трансфобии наносит детям вред, который может привести к «серьезным психическим расстройствам, самоповреждению, депрессии и суициду».



«Новые правила помогают школам нести христианское послание любви, радости и торжества гуманности ко всем без исключения», — заявил Уэлби.



Как пишет The Guardian, активисты движения ЛГБТ поддержали новые рекомендации от Церкви Англии.



«Например, мальчик может надеть балетную пачку, тиару принцессы и каблуки, а девочка — шлем пожарного, пояс с инструментами или плащ супергероя без какого-либо осуждения [со стороны взрослых]», — говорится в рекомендациях Церкви Англии.



Церковь Англии является самой крупной образовательной структурой в Великобритании. Ей принадлежат 4700 школ и академий по всей стране, в которых получает образование почти миллион учеников.

