Сергей Шкляр: я думаю, частные исполнители будут профессиональнее

Наш гість – Сергій Шкляр, заступник міністра юстиції. Сьогодні ми обговоримо критичне низьке виконання судорішень. Йдеться лише про 15%. Ваш загальний погляд на проблему? Більшою мірою рік тому ще і тому, в принципі, була запроваджена реформа в сфері виконання судових рішень. За останній рік багато що змінилося. Я сподіваюсь, що в наступні два чи три роки ми взагалі побачимо іншу ситуацію. Ця реформа і була проведена з прийняттям двох законів 5 жовтня минулого року. Вони були прийняті парламентом і вступили в силу частково, і решта норм 5 січня цього року. На що була націлена ця реформа?



Введення змішаної системи виконання судових рішень, де вже з’явилася конкуренція між державними і приватними виконавцями. Тобто вже почали працювати приватні виконавці. Вже більше 110 осіб, які успішно склали іспити, і трохи більше 70, які вже внесені в реєстр і працюють. Є вже приклади вдалого виконання швидкого і ефективного. Є приклади, коли вже приватні виконавці від моменту порушення виконавчого провадження до передачі на реалізацію майна повністю проводили процедуру за 10 днів.



Якщо чоловік не працевлаштований, чи можуть допомогти жінці саме в такій ситуації приватні виконавці?



За останні 10 місяців цього року стягнули 1,9 млрд. грн. аліментів на користь 550 тис. дітей. Мінюст зараз вийшов з ініціативою, разом з народними депутатам розроблений законопроект, який, я думаю, буде проголосований до кінця цього року, про посилення відповідальності саме неплатників аліментів, яким передбачено, зокрема, і обмеження виїзду за кордон і позбавлення його права керування транспортними засобами.



Це реєстр буде створено?



Так. Крім того, буде позбавлений платник права без нього, якщо він не платить, буде вирішуватися питання з приводу виїзду дитини за кордон і т.і. Ця практика працює в багатьох країнах. Ми досвід цей вивчали. Єдине, що вона буде використовуватися як додатковий засіб в тому разі, коли платник ухиляється, не платить і не має інших джерел доходу.



Яка різниця між колектором і приватним виконавцем?



Різниця дуже суттєва. По-перше, діяльність колекторів нічим не регламентується. Єдині, в принципі, заходи впливу на боржника з боку колекторів це психологічний тиск. Діяльність приватного виконавця регулюється законом. За всі свої дії вони несуть персональну відповідальність. Вони не можуть об’єднуватися компанією. Вони працюють одноосібно і несуть за всі свої дії персональну відповідальність. Повномайнову, адміністративну аж до позбавлення права на здійснення такої діяльності, кримінальну в разі вчинення злочину. Крім того, вони мають застрахувати свою діяльність на досить серйозну суму. Тому це зовсім не колектор. Їхню діяльність буде контролювати Мінюст. Також залишається судовий порядок контролю. Так що це зовсім не колектори. Вимога для приватних виконавців мати повну юридичну освіту, два роки стажу, пройти навчання і стажування в разі необхідності і після того скласти кваліфікаційний іспит. І лише після того Мінюст перевірило наявність офісу, який має відповідати тим вимогам, які ми встановили. Приватний виконавець або особа, яка склала іспит, проходить ще коротеньке навчання 2 чи 3 дні для того, щоб отримати свої електронні ключі доступу до реєстрів, і після цього ми її вносимо в реєстр. До речі, всі громадяни можуть дуже просто пересвідчитись, чи є та чи інша особа приватним виконавцем. Є публічний реєстр. Він відкритий на сайті Мінюсту, в офіційному реєстрі, і там повна інформація. А з приводу того, як обирати для себе, я б радив обирати так, як адвоката або лікаря. Тобто в тому разі, якщо ви маєте вибір звернутися до державного або до приватного, бо ви не завжди його маєте. Приватні виконавці поки що не можуть вести всі категорії виконавчих проваджень. Більшість категорій ми залишили за державою. Але в тому разі, коли ви можете обирати, то ви можете звертатися або до державного або приватного виконавця. Якщо приватних в окрузі 10-40, я б принаймні послухав рекомендації знайомих, друзів і сам би на власні очі познайомився і подивився б з трьома або чотирма, а після того вже вибрав, виходячи з репутації особи, з її стажу, де вона раніше працювала і т.і.



Головна причина появи приватних виконавців?



Суть реформи саме була в тому – створити конкуренцію, дати адекватну винагороду як державним, так і приватним виконавцям. Ми це зробили. І відповідно розвантажити державного виконавця. Це ж знову-таки не наше ноу-хау. Це працює в багатьох країнах світу. Є такий Міжнародний союз виконавчих служб, членами якого є 100 держав. Більше 60 мають приватних виконавців. Є такі країни, як країни Бенілюксу, де ніколи не знали державного виконавця. Досвід цих країн ми вивчали. Це не наше ноу-хау. Це була в тому числі рекомендація наших партнерів з МВФ. Ми досить довго розробляли ці закони публічно з Радою по судовій реформі, з депутатами, з ОБСЄ, ЄС і т.і. Нам дуже багато в цьому плані допомагають. Це в інших країнах працює.



Невже в цих країнах також є проблеми з виконанням судових рішень?



В усіх країнах це по-різному відбувалося. У Франції це було історично, так як в Нідерландах. Цей новий тренд, який пішов по Європі, особливо по Східній Європі, вся Прибалтика стала приватною з державної в один день, і рівень виконання зразу покращився. По-перше, в них з’явилася мотивація. Вони стали самозайнятими особами. Вони працюють самі на себе. А держава виграє від цього. Тому що вона скорочує видатки на утримання виконавчої служби. Вони самозайняті особи. Вони їх помічники. Вони створюють робочі місця. Вони сплачують податки. Тут всі від цього виграють. Єдине, що ми не могли собі дозволити зразу перейти від державної до приватної. Ми велика країна в порівнянні.



Проблема невиплати аліментів пов’язана насамперед із тим, що велика частина українців несвідомих, які не хочуть допомагати своїй родині, офіційно не працевлаштована. Державний виконавець розводить руками. Що в такому випадку може зробити приватний виконавець?



Якщо дійсно людина не працює і майна не має, то, на жаль, і приватний виконавець нічим не покращить ситуацію. Разом з тим виходимо з того, що якщо майно є, то його просто треба шукати напевно більш ретельно, і приватний більш мотивований для цього. Я думаю, що він в рамках правового поля зробить все для того, щоб найти будь-яке майно або доходи. Це може бути майно, яке належить боржнику і знаходиться у третіх осіб. Якщо боржник не працевлаштований постійно, але має якусь тимчасову роботу, і приватний знайде інформацію про це, то я думаю, що теж буде можливість стягнути частину коштів. Крім того, я думаю, що вони будуть більше професійними в підготовці заяв в суд про обмеження виїзду за кордон. Тому іноді суди відмовляють через те, що заяви, які складені державними виконавцями, вони не досить професійні. Я думаю, що приватні виконавці будуть більш професійними.



Виконавчі провадження поділені сьогодні на категорії.



Ми певні категорії виконавчих проваджень залишили поки що за Державною виконавчою службою. Це соціально чутливі категорії. Тобто вселення-виселення фізичних осіб, це займається Державна виконавча служба. Відібрання, передача дитини між батьками в разі розлучення – це Державна виконавча служба. Стягнення з держави, державних підприємств, комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування, НБУ – це Державна виконавча служба. Передача державного комунального майна – це Державна виконавча служба. Виконання рішень Європейського суду з прав людини і рішення адміністративних судів – це Державна виконавча служба. Виконавчі провадження, які стосуються конфіскації, – теж Державна виконавча служба. І виконавчі провадження, де стороною виконавчого провадження є недієздатні або обмежено дієздатні особи, це теж Державна виконавча служба. Решту проваджень можуть виконувати приватні виконавці. Єдине, що в них поки що є обмеження по сумі боргу, з якою вони можуть працювати. Цей рік вони працюють з виконавчими документами не більше, ніж 6 млн. один виконавчий документ. Наступний рік вони можуть працювати не більше, ніж 20 млн. грн. один виконавчий документ. І далі вже без обмежень по сумі.



Чому на сьогодні є ці обмеження?



Дискутувались дуже багато ці питання. Були певні побоювання, що якщо давати стягнути з держави, то це могло б викликати там певну хвилю рейдерства. Соціально чутливі, такі як вселення, виселення і передача дитини, вони в усіх країнах, в принципі, за державними там, де це є. Передача державного, комунального майна – те ж саме рішення є адміністративного суду в принципі.



Чи охоче йдуть люди в приватні виконавці?



Вже записалося більше 1200 осіб на навчання. Вже більше 600 осіб пройшли це навчання. Я б не сказав, що для нашої країни це велика сума. Тому що є певні очікування для такої країни, як наша. Приблизно нам потрібно відповідно до тієї кількості населення і тієї завантаженості, яка є, 2000-2500 приватних виконавців. Це вже ті, які будуть працювати. Крім того, ми розуміємо, що кожен з них буде мати помічників. Це нормальна практика. На кожного виконавця в середньому буде десь 4 працівника. Тобто десь 10 000 осіб приблизно задіяні в процесі. Я б не сказав, що це суто чоловіча професія. В тих країнах, де вони є, більше жінок. Тому що в нинішніх умовах списати або знайти майно це не так складно, а в тих питаннях, які є складними, то вони можуть залучати поліцію, понятих і т.і. Тому якоїсь загрози такої немає.



Оплата їхніх послуг?



По суті, діяльність приватних виконавців оплачує боржник. Державні і приватні виконавці додатково до стягнутого боргу стягують 10%. Єдине, що державні виконавці, коли стягують ці суми, це є так званий виконавчий збір, а приватні виконавці – це їх винагорода теж 10%. Тому що для конкуренції мають бути однакові умови. Але ці 10% і в тому, і в тому випадку додатково сплачує недобросовісний боржник. Але розуміємо, що для приватних виконавців з цієї суми він сплачує податки, він сплачує заробітну плату своїм помічникам, він платить оренду офісу, він платить за навчання, за рекламу.



Приватний чи державний виконавець?



Це вибір кожного насправді. Я б не боявся, але я розумію людей. Коли починалася реформа приблизно така ж сама, але в сфері нотаріату. Трохи більше ніж 20 років тому більшість нотаріусів були повністю державні. Зараз більшість нотаріусів приватні. Єдине, що на цей шлях знадобилося 20 років. Я думаю, що ця реформа буде розвиватися набагато скоріше. І далі люди просто зрозуміють. Особливо стягуючому, йому не треба особливо чогось боятися. Тому, що це вмотивована особа, яка вийшла на відкритий ринок. Вона знає, що якщо вона буде працювати погано, неефективно, нешвидко, вона не заробить просто. Відповідно вони зацікавлені. Зараз досить серйозний ринок, з яким вони можуть працювати. Я думаю, що люди, які прийшли, вони розуміють, що вони стоять у витоків професії. Тобто вони будуть формувати цю професію. На Заході це дуже поважна професія. Там топові приватні виконавці це на кшталт топових адвокатів. Тому це традиції. Це нормально. У Франції контори виконавців продаються. Це обов’язково і т.і. В нас поки ще ми це не дозволили.



Майбутнє за приватними виконавцями?



На мою думку, так. Хоча, я думаю, і Державна виконавча служба в якомусь вигляді все-таки залишиться. Тому що є дійсно соціально чутливі питання, які нам треба залишити за державою. Крім того, я думаю, що буде розвиватися ця держава. В інших країнах, де працюють приватні виконавці, вже давно вони не лише виконавці, вони можуть надавати юридичні послуги своїм клієнтам. Вони можуть посвідчувати факти як нотаріуси в тій же Франції. Крім того, вони надають послуги з медіації. Тобто вони, по суті, дуже рідко щось стягують примусово. Вони вміють працювати з боржником і з кредитором, пояснюючи йому, що все ж таки є рішення і треба платити, можливо, частково, але треба виконувати. Крім того, вони можуть управляти майном боржника для того, щоб скеровувати, якщо це якась нерухомість, яка здається в оренду для того, щоб скеровувати платежі з орендної плати на погашення боргу перед боржником і т.і.



Слухач: Майно боржника, яка знаходиться в третіх осіб?



Майно, яке знаходиться у третьої особи, це будь-яке майно, яке належить боржнику і на яке може бути відповідно до закону звернене стягнення. Якщо виконавець дізнається, що автомобіль або інше майно знаходяться в третьої особи і це достеменно відомо, то в них можна звертати стягнення.



Слухач: Подальше розширення прав приватних виконавців?



Я думаю, що поступово частина категорій виконавчих проваджень відійде від держави до приватних виконавців.



Слухач: Які взагалі можуть бути державні виконавці в Україні, якщо виконання судового рішення не є виключно державною справою?



Я не знаю, звідки таке впевненість, що виконання судових рішень це має бути виключно за державою. Приватні суди це, звичайно, нонсенс, і такого не буде. А світовий досвід з приводу виконання судових рішень, то це нормально і це працює. Це не наше ноу-хау. Це порада в тому числі наших іноземних колег.



