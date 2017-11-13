В МИД подтвердили гибель украинца в результате ДТП в Словакии

В результате дорожно-транспортного происшествия в Словакии погиб один гражданин Украины и еще двое были травмированы. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.



"По информации словацкой полиции, столкнулись два транспортных средства, в одном из них было трое украинцев. Двое травмированы, их госпитализировали в местную больницу, один из них, к сожалению, погиб", - сказал он.



По словам В.Кирилича, причина и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция, проводится следствие.



Официальный представитель департамента консульской службы, ссылаясь на слова словацкой полиции, добавил, что ДТП произошло 11 ноября в 22:40.



"По информации полиции, предварительная причина этого ДТП - водитель микроавтобуса, где ехало трое украинцев, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством. Но вопрос причин и обстановки требует исследования, полиция проводит следствие", - добавил он.

