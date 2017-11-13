Источник: ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Венесуэлу

Главы МИД ЕС согласовали введение эмбарго на поставки оружия в Венесуэлу и правовую базу для будущих индивидуальных санкций. Об этом сообщил европейский источник в кулуарах встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.



"Министры согласовали решение о введении эмбарго на поставки оружия, а также создание черного списка для последующего внесения в него физических лиц, в отношении которых будут вводиться индивидуальные ограничительные меры", - сказал дипломат.



Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил по прибытии на встречу глав МИД, что ЕС "должен ввести санкции против Венесуэлы, чтобы заставить [президента Николаса] Мадуро опомниться".



С апреля этого года Венесуэлу, переживающую острый социально-экономический кризис, несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий правительства во главе с Мадуро. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

