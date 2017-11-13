Сергей Червонописский: Украине «голубые каски» ООН не нужны

Сегодня, 13 ноября, спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и советник президента России Владислав Сурков в очередной раз встретятся в Белграде, чтобы обсудить пути прекращения конфликта на Донбассе. Стороны уже встречались дважды, и есть основания полагать, что «процесс пошел». И сегодня, в Белграде, переговорщики будут согласовывать нюансы резолюции по размещению миротворцев на Донбассе. Напомним, что США предложили Киеву отказаться от своей резолюции и искать взаимопонимания с Россией.



Каким может быть итог встречи и кто может поспособствовать решению конфликта на Донбассе мы говорили с председателем Союза Ветеранов Афганистана Сергеем ЧЕРВОНОПИССКИМ:



Сергей Васильевич, по истечении трех с лишним лет, что можно сказать по ситуации на украинском Донбассе? Вообще, каково ваше определение этой проблемы? Варианты её решения?

-Мы же реально видим, что и с той стороны и с этой стороны живут люди с паспортами Украины. Но у нас не хватает мужества называть вещи своими именами, потому что когда жители Львовщины или Сумщины убивают жителей Донбасса, то это называется – гражданская война.

И в таком случае должны быть соответствующие действия и власти и правительства. Решения того же парламента, соответствующее законодательное обеспечение.

Но, оказывается, это не сильно выгодно тем, кто от войны на Донбассе имеет преференции. А для нас, нормальных людей, для которых война – это проклятье, главное - войну эту остановить и прекратить.

-Значит, правильно поднимается вопрос о миротворцах? Украина сама явно не в состоянии «погасить» конфликтна Востоке ?

Несомненно, введение миротворческого контингента, это один из элементов, который в этом поможет. Это уже мировая практика, мировой опыт.

Кроме того, у нашего украинского Союза ветеранов Афганистана есть инициатива принять участие в такой миротворческой миссии. Потому что, даже во время этого кошмара, который там творился, как бы это парадоксально не звучало, но мы друг другу помогали.

Мы помогали и по пленным… ребята которые на той стороне, и с нашей тоже принимали участие, и по «двухсотым» и по раненым. Вывезли массу ребят, из-под Иловайска особенно. Афганцы с той стороны передавали нам тела погибших, особенно много было грузов «200» из Львовской области. А мы уже обеспечивали, чтобы бойцов в родной земле похоронили.

Союз ветеранов Афганистана, уверен, сможет договориться, чтобы украинцы не стреляли друг в друга. Потому, что у нашей организации есть опыт «разруливания» военных конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Это и Грузия, Молдавия и Карабах и везде… афганцы были с обеих сторон, но они всегда договаривались и помогали успокоить ситуацию.

Я вам расскажу очень показательный пример – два солдата из моей роты. Один по национальности гагауз, а другой молдаванин. Вдвоём остановили резню, это было в 1991-1992 годах, когда молдаване уже шли резать гагаузов, всё это их гагаузское село.

Но, два афганца смогли договориться между собой и сдержали эту толпу, которая уже была на грани безумия…

Такие люди в нынешней ситуации, они на вес золота. По идее, задача руководства страны, найти таких профессионалов, сформировать группу из ветеранов-афганцев, которая работала бы на линии разграничения. Ведь это эффективней, чем формальные представители по Донбассу.

- Безусловно . Наш Союз ветеранов Афганистана готов отобрать лучших, сформировать подразделения, которые стали бы на линии разграничения и помогли бы остановить то безумие, которое творится у нас на Донбассе. Количественно это может выйти полноценный батальон. По сути, нам и голубые каски-то не нужны. Нам достаточно наших «голубых беретов». И затем уже заставить политиков решить эти вопросы политическим путем, но не оружием.

Кстати, о голубых беретах. Последнее время зачастили заявления спикиров из руководства ВСУ о замене знаменитых беретов десантников на краповые… типа, подобная инициатива, чуть ли не будет способствовать укреплению обороноспособности украинской армии. Как вы к этому относитесь?

Можно я промолчу, потому что цензурных слов для ответа просто нет, только междометия.Мы же с вами прекрасно знаем, что плохо, когда человек дурак. А когда еще дурак, с инициативой, то пиши – пропало. Сейчас такие готовы порвать на себе всё лишь бы только понравится Западу. Безусловно, я тоже хочу, чтобы и у нас тоже всё было хорошо, но наш классик Шевченко, как говорил – «Чужому навчайтесь и свого не цурайтесь».

Почему мы от своего должны отказываться?! От тех же беретов, от генерала Маркелова, портрет которого висит за моей спиной – создателя десантных войск, ВДВ. Украинца, нашего земляка, между прочим. Василий Филиппович Маркелов родился на Украине, в тогда еще Екатеринославле. Он героем стал Советского Союза, освобождая Украину!

Я в своё время Вятровичу высказался по этому поводу. Почему мы отказываемся от гвардейской ленты, оставляя её России? Ведь эта лента тоже наша. Почему мы всё легко отдаем?! Что нам теперь – переименовать всё на свете, от всего отказаться?

Сергей Васильевич, Вы возглавляли Комитет ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов в других странах при Президенте и Кабинете Министров Украины. Наверняка накопили уникальный опыт в решении подобного рода проблем, поскольку «разруливали» в Грузии, Молдавии, Приднестровье. Как вы видите решение по урегулированию ситуации на Донбассе?

--Понимаете, есть люди, которые находятся с обеих сторон, готовые на уровне народной дипломатии вести переговоры. Просто надо разговаривать с ними, а не стрелять в них.

В прошлом году у меня была встреча в Мариуполе, пригласил ребят-афганцев, с той стороны. Приехало два микроавтобуса. Ребята со Львовской, Луганской областей. Встретились. Мы ж знаем друг друга уже не один год!

Спрашиваем: ребята, какие проблемы, какие вопросы к Украине? А они говорят - к Украине нет вопросов! К власти вашей, да. А к Украине, нет. А что, у нас у самих к нашей власти нет вопросов?! Конечно, есть. Люди с той стороны, считают себя украинцами, они говорят нам, что «мы не хотим, ни в Россию, никуда»! Значит, жители Донбасса готовы к переговорам, допускают возвращение в Украину. Всё равно ведь окончится война. Ну, допустим, ушла Россия с Донбасса. Забрали они свои танки, пушки… ушли! Что дальше?

Концлагеря ставить? Резервацию, как говорили некоторые политики и «мытци»? Колючую проволоку?! Что, гестапо вводить, «тройки» расстрельные, которые будут выяснять, где ты был в таком-то году, что ты делал? Или, может, начинать диалог, искать точки соприкосновения? Вопрос риторический. Все просто: мы готовы говорить и они готовы. Это мне спокойно в глаза подтверждают наши ребята из Союза афганцев, нашего украинского Союза ветеранов Афганистана, но с той стороны. Я же знаю их всех более 20 лет!

Помните, на закате Союза были популярны телемосты между СССР и США. Сейчас, кто-то пытается проводить подобного рода скайп-мосты между Украиной и Донбассом Может быть, и ветеранам-афганцам следует поддержать такую коммуникацию?

Мы, за этот период войны, написали президенту десяток официальных писем. С конкретными предложениями. Т.е., не одно и тоже под копирку, а каждый раз что-то новое, в зависимости от текущей обстановки. Ни одного ответа не получили. Премьер-министру писали – то же самое – в ответ тишина. Выступили с инициативой по миротворцам – снова молчок. А ведь это должна быть государственная политика, а не «междусобойчик». Но пока президент, премьер, СНБО отмалчиваются или отмахиваются- прогресса не будет.

Может, стоит ваши инициативы на внешнем уровне продвигать? Смотрите, сегодня президент США Трамп, лидеры европейских стран, похоже, больше заинтересованы загасить конфликт в Украине, чем наши власти?

--Да, конечно! Вот сейчас поеду в Москву – пригласили на Слёт воинов-интернационалистов. Я поначалу не хотел ехать, но поеду, потому что надо встретиться с ветеранами из СНГ. Предварительно уже говорил с ребятами из Беларуси, Казахстана, Молдовы… Они готовы участвовать в процессах, хотят ехать в Украину и помогать устанавливать здесь мир.

Но, понимаете, это не интересно властям! Чего доброго «сепарами» еще назовут, или в госизмене обвинят. И никакие заслуги перед родиной не помогут. Как говорят, есть мнение власти, и есть неправильное мнение.

Но меня еще бабушка учила – дружи с теми, кто хочет с тобой дружить. Люби тех, кто тебя любит. А не иди просится к тем, кому ты не интересен. Толку от такого заискивания все равно не будет.

Давайте внимательно посмотрим, подумаем, почешем репу – кому мы нужны? По-хорошему… Мы самим себе нужны – это самое главное! А потом уже давайте смотреть с кем, опять таки выгодно дружить, работать, торговать. С кем лучше, интересней. С кем в конце-концов, прибыльнее.