Съезд судей избрал Городовенко судьей КС по своей квоте

В Киеве XIV внеочередной съезд судей избрал судьей Конституционного суда Украины по своей квоте главу Апелляционного суда Запорожской области Виктора Городовенко.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", его кандидатуру в понедельник поддержали 186 из 287 присутствующих делегатов съезда.



В.Городовенко был избран на съезде тайным голосованием. После оглашения результатов голосования он поблагодарил делегатов съезда за поддержку и пообещал приложить все усилия на посту судьи Конституционного суда, чтобы не подвести судейской корпус, оказавший ему высокое доверие.

