В Украину в ближайшие сутки начнет поступать более прохладный воздух

В ближайшие сутки 14 ноября юго-восточная часть Украины останется в теплой воздушной массе, на остальную территорию начнет поступать более прохладный и влажный воздух с Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях ожидается дождь и мокрый снег, ночью в Карпатах и Закарпатье – местами сильные осадки, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В северных и центральных областях местами небольшой дождь, температура ночью 4-9° тепла, днем 6-11°.



На остальной территории без осадков, температура ночью 5-10°, днем 12-17°. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с.



В Киеве 14 ноября местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 6-8°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 ноября самая высокая температура днем была 21,7° в 2010 году, самая низкая ночью -14,1° в 1908 году.



В Украине 15 ноября без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6 ° тепла, в Закарпатье 6-11°; в южных и восточных областях ночью 2-7 ° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 14°.



В Киеве 15 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

