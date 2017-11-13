Киев просит The New York Times исправить ошибку с Крымом

Министерство иностранных дел Украины попросит американское издание The New York Times исправить ошибку в опубликованной ими карте, где Крым изображен как "спорная" территория.



"Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен - РФ. Обратимся к @nytimes. Ошибки должны быть исправлены", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

