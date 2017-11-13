Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю возросли почти на 10%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 6 по 13 ноября увеличились на 9,4% (на 99,7 тыс. тонн) – до 1 млн 163,7 тыс. тонн.



Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за этот период запасы углей антрацитовой группы сократились на 3,3% (на 17,2 тыс. тонн) – до 503,4 тыс. тонн, тогда как газовой группы увеличились на 21,5% (на 117 тыс. тонн) – до 660,4 тыс. тонн.



Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю уменьшились на 6,3% (на 18,9 тыс. тонн) – до 279,5 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 13 ноября ниже показателя 6 ноября на 7,4% (на 17,7 тыс. тонн) – до 220,3 тыс. тонн, газовой группы – на 2,2% (на 1,3 тыс. тонн) – до 59,1 тыс. тонн.



Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

