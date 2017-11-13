Испания отказала Украине в экстрадиции Онищенко

Прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом он сам сообщил после судебного заседания корреспонденту "Украинской правды".



"Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию. Я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд счел наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест", - сказал Онищенко.



5 июля 2016 года Верховная рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, который в тот момент уже находился за границей.



По данным следственных органов Украины, он обвиняется в махинациях на газовом рынке, которые нанесли государству убытки на сумму свыше 1,613 млрд гривен.

