Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями

Житель Сарасоты (штат Флорида, США) Эрл Мэннли (Earl Mannly) решил помочь социальной сети Facebook в борьбе с распространением фотографий порнографического содержания и завещал свое тело. Об этом сообщает The Hard Time.



«Facebook — прекрасный способ связаться с моими внуками неудачником-братом», — рассказал 68-летний Мэннли.



Пожилой американец объяснил, что очень разозлился, когда узнал, что в соцсети действительно существует проблема с так называемой «порноместью»: обозленные пользователи публикуют голые снимки других юзеров или же обманом выпрашивают откровенные фотографии и затем шантажируют ими жертв.



Мэннли объяснил, что намерен завещать свое тело после смерти Facebook, поскольку верит, что это поможет программе.



«Я не знаю, что произойдет с этими снимками, как только они попадут в руки Facebook, но думаю, что это поможет», — добавил дедушка, вероятно, надеясь, что после смерти его тело сфотографируют, а снимки используют для обучения алгоритма.

