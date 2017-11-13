Генпрокуратура на 17 ноября вызвала Януковича и Ко на допрос

енеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на 17 ноября бывшего президента страны Виктора Януковича на допрос. Об этом в понедельник сообщила ГПУ, опубликовав соответствующие повестки. Кроме того, на допрос вызваны экс-премьер Николай Азаров, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов и экс-министр Эдуард Ставицкий.



"Прокуратура ждет на допрос 17 ноября в 10:00 - Ставицкого, 14:00 - Арбузова, 15:00 - Азарова, 16:00 - Януковича", - уточнили в ведомстве.



Бывшие высокопоставленные украинские чиновники должны явиться в следственный отдел управления по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины для проведения процессуальных действий по ряду статей Уголовного кодекса.



Ранее в понедельник ГПУ сообщила, что, в частности, Янукович должен принять участие в процессуальных действиях по ряду статей, среди которых "Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления", "Присвоение или растрата имущества", "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "Фиктивное предпринимательство".



На Украине возбуждено несколько уголовных дел в отношении Януковича, в том числе о государственной измене и разгоне акции протеста в центре Киева зимой 2013-2014 годов. Его окружение подозревается в злоупотреблении служебным положением, нецелевом использовании госсредств, а также в присвоении и растрате госимущества.

