На Багамах обнаружили отель для тучных туристов

На Багамских островах обнаружили отель специально для туристов plus-size. Он открылся еще два года назад, однако пресса узнала о его существовании только сейчас, сообщает ABC News.



Владелец гостиницы Джеймс Кинг задумал проект еще 15 лет назад, когда только начинал работать в туристическом бизнесе. В свой первый день работы в отеле он увидел, как под туристкой с избыточным весом сломался шезлонг. По словам Кинга, весь пляж смеялся над путешественницей и довел ее до слез. К тому же, отель обязал ее заплатить 150 долларов за сломанный лежак. Кингу стало жалко женщину, и он решил когда-нибудь открыть гостиницу, где будет комфортно всем, независимо от их веса.



Гостиница The Resort («Курорт») принимает максимум 24 туристов за раз. За шесть ночей туристу придется отдать 16,4 тысячи долларов (970,5 тысячи рублей), питание включено в стоимость тура.



Кровати и лежаки в гостинице могут выдержать постояльцев весом до 680 килограммов. Джеймс Кинг изготавливал их на заказ и старался сделать так, чтобы они ничем внешне не отличались от обычной мебели.



Однако главное, как отмечает владелец, чувство эмоциональной поддержки, которое возникает у гостей. «Только у нас некоторые мужчины решаются впервые выйти к бассейну без футболки, а женщины надевают раздельный купальник», — заметил он.



По словам владельца, гостиница пользуется успехом. В первый год работы постоянно было занято около 65 процентов номеров, а во второй — целых 90. Постояльцев без избыточного веса тоже пускают в отель.



Джеймс Кинг не планирует создавать сеть подобных отелей. Он хотел бы продвигать идеи бодипозитива в уже существующих гостиницах.

