Волкер передаст Суркову письма от семей заложников – Геращенко

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер передаст помощнику президента РФ Владиславу Суркову, по просьбе украинской стороны, письма от семей заложников.



"Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинский советником Сурковым. Он, по просьбе украинской стороны, передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники - наши ключевые приоритеты", - написала на своей странице в сети Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в понедельник.



Как сообщалось, К.Волкер и В.Сурков на встрече 13 ноября в Белграде обсудят все важнейшие вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, в том числе связанные с миротворческой миссией на Донбассе.

