В НБУ не видят причин для падения курса гривны

В Национальном банке Украины не видят поводов для ослабления курса гривны. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий в эфире программы Первая Полоса, передает УНН. "На сегодняшний день мы имеем сбалансированный рынок. И ситуация, я бы сказал, довольно спокойная", - сказал Чурий, отвечая на вопрос о том, есть ли основания для ослабления курса гривны и роста курса доллара.



По его словам, теперь достаточно благоприятная внешнеэкономическая среда. То есть, уточнил он, цены на товары украинского экспорта находятся на достаточно высоких уровнях, это касается, прежде всего, металлургии.



К тому же, отметил заместитель председателя НБУ, Украина имеет достаточно неплохой урожай, который также обеспечивает экспортные поступления.



"И все это приводит к значительным поступлениям валюты", – добавил он.

