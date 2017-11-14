ВБ расширит поддержку реформ на Украине

Всемирный банк собирается расширить программу финансирования "проводимых на Украине реформ". Об этом заявил президент группы ВБ Джим Ен Ким во время встречи со спикероп Рады Андреем Парубием, передает пресс-служба украинского парламента. "Когда мы достигли лимита возможного кредитования Украины, мы обменялись определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы мы могли дать больше средств Украине.

Сейчас мы дополнительно ищем возможности освободить те или иные ресурсы для того, чтобы направить их в Украину", - сказал он.



Ким выделил важные сферы реформирования для последующего получения инвестиций здравоохранение, земельную реформу и борьбу с коррупцией.



Кроме того, он считает, что повышение прозрачности и открытия рынка земли увеличит инвестиции в Украину.



"Приход инвесторов в этот сектор приведет к повышению производительности. Для миллионов людей - владельцев паев и участков это дополнительные доходы от аренды, это даст возможность наполнить бюджет и освободить средства, которые можно будет направить на другие направления, в частности, на здравоохранение", - добавил он.



Напомним, вчера президент Всемирного банка Джим Ким прибыл с визитом в Украину для встреч с властями.

