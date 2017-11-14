Закарпатцам, пойманным с пластидом возле киевского ТЦ, объявили "пидозру"

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении двум закарпатцам, которые при странных обстоятельствах были задержаны возле торгового центра на Осокорках с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Им сообщили о подозрении по ст. 263 в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.



Изъятые в их автомобиле предметы уже идентифицированы как взрывчатое вещество, произведенное на основе гексогена общим весом 6,5 кг, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.



В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.



В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются фактические обстоятельства и мотивы совершения уголовного преступления.

