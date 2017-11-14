В Харьковской области после допроса в полиции умер мужчина

В Харьковской области в отделении полиции по неизвестным причинам умер человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.



Труп 34-летнего мужчины обнаружили 12 ноября, в 8:00 в коридоре административного здания Харьковского отдела полиции в городе Мерефа.



Установлено, что мужчину с 2016 года разыскивали по подозрению в совершении кражи. 11 ноября около 19:30 его доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Около 22:00 он пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали "скорую". После осмотра человек от госпитализации отказался.



На следующий день, 12 ноября, в 8:00 умершего обнаружили рабочие Харьковского отдела полиции в коридоре на втором этаже административного здания без признаков жизни. При осмотре тела видимых недавних телесных повреждений не обнаружено. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.



В отделе коммуникации Нацполиции Украины в Харьковской области по этому поводу комментарий пока не предоставляют.

