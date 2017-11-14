Автор прически Тимошенко рассказал, зачем ей коса

Автор прически Тимошенко рассказал, зачем ей коса

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала носить косу, чтобы избавиться от антирейтинга, вызванного эффектной внешностью. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил политтехнолог Алексей Ситников.

По словам Ситникова, в конце 90-х он с командой провел исследование и установил, что "отрицательная известность" Тимошенко связана с тем, что электорат отказывался считать ее украинкой. Кроме того, женщины воспринимали молодого политика как "соперницу".

"Они не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную и яркую женщину. На лоб нужно было поставить штамп, что украинка, и нужно было снижать сексуальность", — сказал Ситников.

Для Тимошенко разработали консервативный образ, частью которого стала знаменитая коса. Впрочем, политик не сразу прислушалась к совету экспертов и сменила стиль лишь через несколько лет.