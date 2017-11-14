Луценко: поправке о разрыве дипотношений с РФ не место в законе о Донбассе

Предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией не может рассматриваться в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса. Такое мнение выразила в понедельник представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко, комментируя сообщения о том, что в этот законопроект якобы внесена поправка о разрыве дипотношений с Москвой.

"Мы же хотим иметь стратегию Украины. И президент просил придерживаться этой стратегии, не разбалансировать ее, не лезть в разные стороны, как, к примеру, с разрывом дипотношений, - сказала она в эфире телеканала "112. Украина". - Ну не вносятся такие серьезные вещи о разрыве отношений с такой страной одной строчкой в закон, целью которого является возвращение территорий".



Луценко подчеркнула, что предложенный президентом Украины Петром Порошенко документ - это единая позиция Украины по вопросам, связанным с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. "Хотелось бы, чтобы закон вышел из рук депутатов сбалансированным, таким как стратегия президента. Чтобы в нем была выдержана эта стратегия", - добавила она.



В то же время Луценко сообщила, что большое количество правок и загруженность депутатов, а также дискуссии по поправкам оттягивают рассмотрение самого документа во втором чтении. "Ближе к Новому году, наверное, он будет рассматриваться", - считает политик.



Украинские парламентарии 6 октября в первом чтении проголосовали за внесенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, который предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента. Кроме того, в законопроекте Россия называется "страной-агрессором".



На минувшей неделе появились сообщения о том, что ко второму чтению в документ предложено более 700 поправок, в том числе относительно необходимости разрыва дипломатических отношения со "страной-агрессором". В этой связи глава комитета по вопросам безопасности украинского парламента Сергей Пашинский вынужден был выступить с разъяснением, что Верховная рада в принципе не имеет на это полномочий. Позже, как стало известно, данный вопрос обсуждался на встрече президента с депутатами Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", на которой глава государства высказался против этой идеи.

