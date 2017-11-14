Савченко прокомментировала идею ввести визовый режим с Россией

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную указом президента РФ, не поддерживает идею введения визового режима с Россией, считая ее пережитком прошлого.



"Визовый режим — это в принципе прошлый век, нужно переходить к новым форматам по безопасности… Само понятие визы в классическом режиме — это куча бюрократии, вводить я думаю, не нужно. Это не спасает безопасность", — сказала Савченко в понедельник журналистам, ее транслировал телеканал "112 Украина".



Депутат Верховной рады Украины Иван Винник на минувшей неделе заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую кабмин разорвать дипотношения с Россией.



Депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук позже заявил, что поправка о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента. В понедельник глава парламента Андрей Парубий подтвердил, что правка есть среди поданных к данному закону.

