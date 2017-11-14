Посол ЕС: перспективы членства Украины в Евросоюзе на данный момент нет

Евросоюз не готов предложить Украине перспективу членства в объединении. Об этом заявил в понедельник глава представительства ЕС на Украине Юг Мингарелли. "Сейчас у ЕС нет возможности предложить перспективу ни одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас - нет", - приводит издание "Европейская правда" его ответ на вопрос об актуальности нынешних форматов сотрудничества с восточными партнерами ЕС, в том числе с Украиной.

Мингарелли подчеркнул, что страны знают о неготовности ЕС к дискуссии о перспективе членства и в своей политике должны исходить из этого. "Такова реальность", - пояснил он.



1 сентября 2017 года вступило в силу соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран Евросоюза. С 1 января 2016 года действует Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ), которое является частью Соглашения об ассоциации. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

