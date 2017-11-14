Венгрия ждет реакции Киева на инцидент с флагом в Берегово

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто ожидает расследования инцидента с венгерским флагом, который группа лиц сорвала в г.Берегово (Закарпатская обл.) и пыталась сжечь.



Как сообщает в понедельник венгерское издание Hirado.hu, на пресс-конференции министр заявил, что в связи с произошедшим они обратились к послу Украины в Будапеште.



Глава МИД подчеркнул, что в развитой европейской стране подобные случаи недопустимы.



"Преступники должны быть задержаны и привлечены к судебной ответственности как можно скорее", - сказал Сиярто.



Как сообщили СМИ, в г.Берегово Закарпатской области 12 ноября около 50 активистов партии "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания городского совета и пытались его поджечь. Им помешала полиция, которая отобрала у них флаг и вернула обратно.



По словам главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля, политические силы, которые устроили провокацию с флагом, не имеют поддержки на Закарпатье, а большинство участников акции приехали из соседних областей.



"Ответственно заявляю, что политические силы, которые устроили эту провокацию, не имеют никакой, ни малейшей поддержки на Закарпатье (что показали результаты местных выборов в октябре 2015 года). Именно поэтому большинство участников "фаер-шоу" было привезено в Берегово из соседних областей, прежде всего Львовщины", - сообщил Москаль.



Он отметил, что эта акция вызвала "возмущение у местных жителей и неприязнь к выходцам из соседних регионов".



Москаль подчеркнул, что ему "совершенно непонятна позиция полиции, которая пассивно наблюдала за провокацией в Берегово". "Оценку ее бездействию должно дать руководство МВД, куда уже направлено соответствующее обращение", - сказал Москаль.

