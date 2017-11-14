Тимошенко обвинила Порошенко в попытке сорвать съезд "Батькивщины"

Партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко отказали в проведении съезда в Киеве за два дня до мероприятия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.



Ожидалось, что съезд пройдет в среду, 15 ноября, в 12:00 (13:00 мск). Помещение было забронировано заранее, в подтверждение чего "Батькивщина" направила в конгресс-центр, где и должна состояться встреча, гарантийное письмо.



Однако, как сообщили в пресс-службе, в понедельник государственное предприятие "Украинский дом" отказало партии в проведении съезда незадолго до начала монтажных работ по оформлению. Руководство "Украинского дома" устно сообщило, что зал забронирован под другое мероприятие. Его якобы вовремя не внесли в график, поэтому и возникла накладка. "Имея многолетний опыт сотрудничества со всеми конгресс-центрами Киева, "Батькивщина" ставит под сомнение правдивость подобных оправданий", - отметили в партии.



"Учитывая тот факт, что ГП "Украинский дом" входит в структуру Государственного управления делами, которое подчиняется президенту Украины, внезапный отказ в проведении съезда имеет политическую подоплеку", - считают в партии.



"Батькивщина" заверила, что "умеет бороться" и съезд партии все равно состоится в среду в Киеве, но в другом месте. "А Петру Порошенко, который решил бороться с политическими оппонентами такими примитивными методами, как отказ в аренде залов, советуем оглянуться на своих предшественников и вспомнить, чем закончилось их правление", - говорится в сообщении.

