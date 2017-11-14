В Минске из-за отсутствия интереса со стороны зрителей отменили концерт Джамалы

В Минске из-за отсутствия интереса со стороны зрителей отменили концерт украинской певицы Джамалы, победившей на конкурсе "Евровидение-2016", сообщает радио "Народная воля".



По словам организаторов, в зал, который вмещает 2500 человек, было продано всего 100 билетов при заявленной цене в 53 белорусских рубля (около 1600 российских рублей).



"Для нас это неожиданность, но не сенсация. Джамала не первый исполнитель, чьи концерты мы отменяем из-за того, что не продается столько билетов, чтобы возместить расходы", — заявили в администрации концертной площадки. Отмечается, что срыв концерта никак не связан с политикой.



Зрители, купившие билеты, могут получить деньги обратно, сообщают организаторы.

