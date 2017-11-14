HBO снимет продолжение сериала "Большая маленькая ложь"

Американская кабельная и спутниковая телевизионная компания HBO планирует снять второй сезон мини-сериала "Большая маленькая ложь".Об этом сообщает Vanity Fair.



Съемки второго сезона сериала "Большая маленькая ложь" могут начаться уже весной 2018 года.



Сценарист сериала Дэвид Э.Келли рассказал, что сейчас идет разработка идей для следующего сезона. "Мы чувствуем, что у нас еще есть что рассказать", — отметил Келли.



Также сообщается, что продюсерами и исполнительницами главных ролей станут Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Пока не сообщается, вернется ли директор Жан-Марк Валле на второй сезон. Он изначально решительно выступал против продолжения сериала.



Сериал "Большая маленькая ложь" был создан на основе одноименной книги Лианы Мориарти, которая была опубликована в 2014 году. Роман Мориарти очень понравился Риз Уизерспун и Николь Кидман, актрисы предложили писательнице экранизировать его. В этом году проект получил 8 премий "Эмми", что и послужило толчком для руководства задуматься о втором сезоне.







