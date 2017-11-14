Почему алкоголь может лишить крепкого сна

Многие молодые люди активно употребляют спиртное. И бытует мнение, что алкоголь помогает заснуть. Однако, предупреждает Наоми Марморштейн, профессор Университета Рутгерса, спиртное способно вызвать бессонницу. Как отмечает Zee News, был проведен анализ связи употребления спиртного и проблем со сном.



И, оказалось, чем чаще молодые люди выпивали, тем больше у них было проблем со сном. Данные проблемы выявляли с помощью вопросников. Ученые узнали, как долго молодые люди засыпали, в какое время они обычно отходили ко сну (в рабочие и выходные дни), как часто у них нарушался сон, засыпали ли они на занятиях или после, уже вернувшись домой.



Также ученых интересовало, как часто молодые люди выпивали за последние четыре месяца. В целом эксперты подтвердили однозначную связь спиртного, бессонницы и повышенной дневной сонливости.



Кстати, спиртное опасно еще и тем, что способствует формированию зависимостей. Ученые из Медицинского центра Колумбийского университета провели исследование на крысах. Некоторым грызунам давали алкоголь за 10 дней до употребления кокаина, а остальным - нет. Специалисты выяснили: подопытные животные, получавшие алкоголь, в три раза чаще становились зависимыми от кокаина.

