Антикоррупционный суд будет создан в ближайшие месяцы - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что решение о создании Антикоррупционного суда будет принято в течение ближайших месяцев. "Было бы хорошо, если бы мы в считанные месяцы получили решение о создании такого суда", - сказал он на совместном с президентом группы Всемирного банка Джимом Йонг Кимом (Jim Yong Kim) брифинге по результатам встречи во вторник в Киеве.



При этом премьер отметил, что после поддержания украинским парламентом законопроекта о создании такого суда потребуется определенное время для реализации его положений.



Вместе с тем, считает В.Гройсман, опыт проведения отбора судей в Верховный суд Украины поможет в отборе судей и в Антикоррупционный суд.

