В Украину едет еврокомиссар Йоханнес Хан

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан посетит с визитом Украину 15 ноября. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине.



"Цель визита – обсудить вопросы имплементации Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, прогресс в борьбе с коррупцией и поддержка независимых СМИ и общественного вещания", – сообщили в представительстве ЕС.



Предполагается, что Хан проведет встречи с высшим руководством государства.

