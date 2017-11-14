ВБ положительно оценивает принятие в Украине пенсионной реформы

Принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе обеспечивает стабильность пенсионной системы и защиту наиболее уязвимых слоев населения, сказал президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким (Jim Yong Kim) во время пресс-брифинга в Киеве во вторник.



"Мы внимательно следим за ситуацией с пенсионной реформой и хочу отметить, что это был очень смелый шаг. … Мы ознакомлены с дополнительными нормами, которые были включены в реформу. Работая с министерством (соцполитики – ИФ), мы думаем, реформа имеет запас прочности и, если она будет проведена, будет обеспечена защита наиболее уязвимых слоев населения и стабильность пенсионного фонда", - сказал он.



Между тем Джим Йонг Ким отметил, что пенсионная система была бы более успешной, если бы в закон в последний момент не были внесены некоторые изменения.



"Мы знаем, что были доданы новые статьи. Конечно, было бы лучше, если бы эти статьи не были доданы. Мы поддерживаем диалог с министерством и министерство объяснило, что есть пути, которыми можно обеспечить, что реформа будет осуществлена в той форме, которая существует на сегодняшний день", - сказал он.



Как сообщалось, принятие закона о пенсионной реформе является одним из ключевых условий для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), который открывает путь для получения пятого кредитного транша.



Ранее ВБ и МВФ в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе (№6614) изменениями во время его подготовки ко второму чтению.



Для завершения четвертого пересмотра программы EFF Украине необходимо также принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был прозрачным и основывался на рыночных механизмах, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.



Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,57 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,63 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.



После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

