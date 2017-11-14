В 2018 году Apple выпустит три новых смартфона

В следующем году компания Apple выпустит в продажу три новых смартфона, внешне напоминающих уже вышедший iPhone X. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на известного аналитика Мин-Чи Куо.



Эксперт полагает, что две модели будут оснащены OLED-дисплеями на 5,8 и 6,5 дюймов соответственно, а третья получит LCD-экран на 6,1 дюйма. По словам Мин-Чи Куо, айфон с LCD-экраном будет представлять собой бюджетную версию двух «старших братьев» — его предварительная стоимость оценивается в $649-$749.



Мин-Чи Куо заявил, что все три модели будут доступны для покупки уже в 2018 году и не должны столкнуться с производственными трудностями, так как заводы-производители комплектующих уже будут «заточены» под iPhone X.

